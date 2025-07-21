Участникам СВО хотят разрешить получить второе среднее профобразование бесплатно

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Законопроект, позволяющий участникам СВО получить второе среднее профессиональное образование на безвозмездной основе, внесён в Госдуму.

Соответствующий проект закона (972175-8) размещён в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Положения законопроекта предлагается распространить на военнослужащих Вооружённых сил РФ и Росгвардии, сотрудников МЧС, полиции и других формирований при условии их участия в СВО, а также выполнения задач по отражению вооружённого вторжения на территорию РФ, вооружённой провокации на госгранице и приграничных территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как написала вице-спикер Госдумы, соавтор инициативы Виктория Абрамченко в своём телеграм-канале, "идею предоставить участникам СВО второе бесплатное профобразование поддержал президент Владимир Путин". "Это особенно важно для военных, которые не могут работать по первой специальности из-за ранения", - отметила Абрамченко.

Авторами проекта закона выступила большая группа депутатов и сенаторов.