Володин поручил разработать поправки о запрете закупки военной формы за рубежом

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин на Совете Думы поручил разработать изменения в действующее законодательство, касающиеся запрета закупки военной формы за рубежом.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Думы, такое поручение Володин дал своему первому заместителю Александру Жукову, а также главам комитетов по обороне и по промышленности и торговле Андрею Картаполову и Владимиру Гутеневу.

"Необходимо развивать свою легкую промышленность. Это и компетенции, и рабочие места, и технологии. На это есть запрос и есть производственные мощности. Затем надо отказаться и от импортных тканей, которые также можно производить в России. Неправильно, когда деньги уходят в экономику других стран", - цитирует Володина пресс-служба.

Реализация решений в этом направлении - "вопрос обеспечения безопасности страны", отметил председатель Госдумы.

"Преодолевая вызовы, мы становимся сильнее", - добавил Володин.