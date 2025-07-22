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Двое пожарных ранены в результате атаки дрона в Донецке

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Двое спасателей пострадали в результате удара беспилотника в Донецке, сообщает пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"Ранним утром в Петровском районе Донецка пожарные ликвидировали загорание на полигоне твердых бытовых отходов. Во время тушения огнеборцев атаковал беспилотник", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате удара дрона старший пожарный и водитель с предварительным диагнозом "акубаротравма" доставлены в больницу.

Также повреждения получила техника МЧС России.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
МЧС РФ Донецк ДНР
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