Суд по иску "Транснефти" к Citrix Systems на 17 млн. руб. привлек российского соответчика

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в деле по иску "Транснефти" к американскому провайдеру "облачных" услуг Citrix Systems Inc. на 17 млн рублей привлек в качестве соответчика московское ООО "Инлайн МСП", которое ранее выступало в качестве третьего лица.

Согласно картотеке арбитражных дел, следующее заседание состоится 19 сентября.

"Транснефть" подала иск к американской компании 9 сентября 2024 года. Третьим лицом выступал также поставщик программного обеспечения ООО "О-СИ-ЭС Солюшнз" (Москва). В качестве соответчика суд в декабре привлек Citrix System UK Limited, а в качестве третьего лица - Isolin Trade & Invest Limited (Кипр).

"Инлайн МСП" специализируется на консультативных услугах и работах в области компьютерных технологий.

Citrix Systems Inc. в качестве иного лица участвует в деле по иску "Транснефти" к Cloud SG UK Ltd - компании-разработчику программного обеспечения на 4,7 млн руб. Третьими участниками выступают "Инлайн МСП", Techisle Trading Ltd и "О-СИ-ЭС Солюшнз". Заседание по этому делу состоится 14 августа.

Ранее суд удовлетворил иск "Транснефти" к американскому разработчику сетевого оборудования Cisco Systems на 5,9 млн рублей и прекратил производство по иску на 193 тыс. руб. Истец просил суд взыскать с ответчика убытки, причиненные в результате одностороннего отказа от исполнения договорных обязательств. Также в пользу российской трубопроводной компании было решено дело на 12,8 млн руб. к ирландской Red Hat Ltd. и американской Red Hat, Inc. - разработчикам программного обеспечения, которых IBM приобрела в 2019 году.

Иск "Транснефти" к самой американской IBM на 83 млн руб. будет рассматриваться 24 июля.