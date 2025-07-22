Поиск

Суд по иску "Транснефти" к Citrix Systems на 17 млн. руб. привлек российского соответчика

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в деле по иску "Транснефти" к американскому провайдеру "облачных" услуг Citrix Systems Inc. на 17 млн рублей привлек в качестве соответчика московское ООО "Инлайн МСП", которое ранее выступало в качестве третьего лица.

Согласно картотеке арбитражных дел, следующее заседание состоится 19 сентября.

"Транснефть" подала иск к американской компании 9 сентября 2024 года. Третьим лицом выступал также поставщик программного обеспечения ООО "О-СИ-ЭС Солюшнз" (Москва). В качестве соответчика суд в декабре привлек Citrix System UK Limited, а в качестве третьего лица - Isolin Trade & Invest Limited (Кипр).

"Инлайн МСП" специализируется на консультативных услугах и работах в области компьютерных технологий.

Citrix Systems Inc. в качестве иного лица участвует в деле по иску "Транснефти" к Cloud SG UK Ltd - компании-разработчику программного обеспечения на 4,7 млн руб. Третьими участниками выступают "Инлайн МСП", Techisle Trading Ltd и "О-СИ-ЭС Солюшнз". Заседание по этому делу состоится 14 августа.

Ранее суд удовлетворил иск "Транснефти" к американскому разработчику сетевого оборудования Cisco Systems на 5,9 млн рублей и прекратил производство по иску на 193 тыс. руб. Истец просил суд взыскать с ответчика убытки, причиненные в результате одностороннего отказа от исполнения договорных обязательств. Также в пользу российской трубопроводной компании было решено дело на 12,8 млн руб. к ирландской Red Hat Ltd. и американской Red Hat, Inc. - разработчикам программного обеспечения, которых IBM приобрела в 2019 году.

Иск "Транснефти" к самой американской IBM на 83 млн руб. будет рассматриваться 24 июля.

Кипр Транснефть Cisco Systems Citrix Systems
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Обязанности главы Верховного суда РФ будет исполнять зампред ВС Юрий Иваненко

"Новабев Групп" в течение недели хочет восстановить работу сети "ВинЛаб" после кибератаки

"Новабев Групп" в течение недели хочет восстановить работу сети "ВинЛаб" после кибератаки

СКР сообщил об обысках по делу против полицейских, передавших информацию телеграм-каналу

СКР сообщил об обысках по делу против полицейских, передавших информацию телеграм-каналу

Россия в ответ на новые санкции расширила стоп-лист для граждан ЕС

Россия в ответ на новые санкции расширила стоп-лист для граждан ЕС

Власти РФ выделят 147 млрд руб. до 2030 г. на инфраструктуру для матерей и детей

Власти РФ выделят 147 млрд руб. до 2030 г. на инфраструктуру для матерей и детей

ФСБ сообщила о задержании пособников украинских спецслужб в ДНР и Ярославле

Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

"АвтоВАЗ" может осенью перевести заводы на четырехдневный режим на фоне снижения авторынка

"АвтоВАЗ" может осенью перевести заводы на четырехдневный режим на фоне снижения авторынка

Российские военные нейтрализовали за ночь 35 беспилотников ВСУ

БПЛА сбиты над промышленным предприятием в Самарской области

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6790 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });