Володин заявил о готовности изменить закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты будут следить за правоприменением закона об ответственности за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете и в случае необходимости вносить в него изменения.

"Давайте со своей стороны в рамках правоприменительной практики посмотрим, как будут работать нормы закона", - сказал Володин на заседании во вторник.

По его словам, если будет выявлено, что "нормы несовершенны, требуют корректировки, к этому вопросу будем возвращаться".

"Надо контролировать реализацию тех норм, которые вы предложили как действенные, с тем чтобы не пострадал невинный человек, чтобы не пострадали те, кто в силу своей работы должны анализировать всю информацию", - также сказал Володин, обращаясь к присутствующему на заседании главе Минцифры Максуту Шадаеву.

По его мнению, "здесь правильно было бы нам вместе с профильным комитетом продумать, чтобы на протяжении как минимум года мы сопровождали этот законопроект, возвращались к нему". "Возможно, вы придете вновь в Государственную думу и расскажете, как вот в первые месяцы реализации складываются нормы этого закона. И если мы увидим, что надо что-то менять, - значит, давайте пойдем на это", - сказал Володин.

Он отметил, что "время сегодняшнее отличается от того, которое было вчера". "Это время не только вызовов, но и время военных действий. Понятно, что и решения принимаются адекватно этой ситуации. Давайте мы посмотрим с вами на это с точки зрения защиты интересов наших граждан при реализации норм закона с тем, чтобы нам тоже здесь не стоять в сторонке", - добавил председатель Госдумы.

Ранее во вторник Госдума приняла в третьем чтении закон, регулирующий административную ответственность для владельцев VPN-сервисов, а также вводящий штрафы за целенаправленный поиск запрещенных в России материалов.