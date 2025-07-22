Дума приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и рекламу VPN

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании приняла в третьем чтении закон № 755710-8, регулирующий административную ответственность для владельцев VPN-сервисов, а также вводящий штрафы за целенаправленный поиск запрещенных в России материалов.

Этот закон дополняет КоАП статьей 13.53 об ответственности за умышленный поиск в интернете "заведомо экстремистских материалов", включенных в список экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN. Это повлечет наложение штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, комментируя закон, отмечал, что поправки предусматривают наказание за намеренный поиск и использование экстремистских материалов, которые находятся в списке Минюста. "Сейчас в нем порядка 5,5 тысяч таких материалов", - напомнилл он.

Глава комитета обратил внимание, что закон не предусматривает штрафов за использование запрещенных в России Instagram и Facebook с помощью VPN.

Первый зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин также разъяснял, что "сам факт использования VPN правонарушением считаться не будет".

Закон предусматривает штраф лишь за целенаправленный поиск в интернете экстремистских материалов, говорил журналистам зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. "Если целенаправленно не заниматься поиском экстремистских материалов, бояться нечего", - заверил он.

VPN-сервисы

Закон вводит ответственность за рекламу VPN-сервисов: штраф для граждан составит от 50 тысяч до 80 тысяч рублей; для должностных лиц - от 80 тысяч до 150 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Неисполнение владельцем VPN порядка взаимодействия с Роскомнадзором повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей; на должностных лиц - от 80 тысяч до 150 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Отказ владельца VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе информационных ресурсов, доступ к которым ограничен, повлечет аналогичный штраф. Такой же штраф последует и за неисполнение владельцем VPN-сервиса обязанности ограничить доступ к запрещенным в России информационным ресурсам.

Повторное совершение всех упомянутых выше нарушений влечет штраф для граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для должностных лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей; для юридических лиц - от 800 тысяч до одного миллиона рублей.

Передача номера

Закон вводит штраф для граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей за незаконную передачу абонентского номера иному лицу. В случае передачи юрлицом или ИП возможности пользоваться услугами подвижной радиотелефонной связи лицам без оформления договора последует штраф для индивидуальных предпринимателей в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

В примечании указывается, что не будет являться административным правонарушением "безвозмездная кратковременная передача абонентом" номера иному лицу для получения таким лицом услуг связи в личных целях.

Закон вводит в КоАП новую статью 13.29(2) об ответственности за передачу информации, необходимой для регистрации и авторизации пользователя интернета. Это повлечет штраф для граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Согласно примечанию, не будет являться правонарушением передача информации, необходимой для регистрации или авторизации пользователя иному лицу для "правомерного использования таким лицом функциональных возможностей информационного ресурса" по поручению пользователя интернета или с его согласия.

Еще одна новая статья 13.29(3) предусматривает ответственность за использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции с нарушением требований законодательства. Это повлечет штраф для граждан в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей; для должностных лиц - от 80 тысяч до 150 тысяч рублей; для юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей

Мигалки

Закон также повышает штраф за непредоставление преимущества транспорту с проблесковыми маячками.

Так, непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета или проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом влечет наложение административного штрафа в размере от 7,5 тысяч до 10 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года. Сейчас штраф составляет от 4,5 тысяч до 7,5 тысяч рублей.

Кроме того, статья 12.17 КоАП дополняется новой частью 3 о введении ответственности за "непредоставление преимущества в движении транспортному средству, не имеющему нанесенных на наружные поверхности специальных цветографических схем, надписей и обозначений, с одновременно включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, а также сопровождаемому им транспортному средству".

Это повлечет наложение аналогичного штрафа в размере от 7,5 тысяч до 10 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.