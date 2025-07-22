Дума приняла закон о передаче под контроль ЦБ регулирования сервисов покупок в рассрочку

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о передаче с 1 апреля 2026 года под контроль Банка России сервиса покупок в рассрочку. Максимальный лимит на покупки без передачи данных в бюро кредитных историй (БКИ) составит 50 тысяч рублей, вводится максимальный срок рассрочки.

Законопроект № 689381-8 в августе 2024 года в палату внесла группа депутатов и сенаторов.

C помощью сервисов BNPL покупатели могут оплачивать товар по частям, без переплат, а продавцы сразу получают полную стоимость покупки. При этом такие посредники не заключают с потребителем договор кредита, их услуги не регулируются, а информация о рассрочке не передается в БКИ. Законопроект определяет статус посредника, который будет выполнять функции оператора сервиса рассрочки. Таким посредником может выступать юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, а также банк или микрофинансовая организация. Если оператором сервиса рассрочки является не банк и не микрофинансовая организация, минимальный размер его капитала должен составлять не менее 5 млн рублей.

Законопроект наделяет ЦБ полномочиями регулировать деятельность BNPL-сервисов, вести реестр операторов.

Действие закона не распространяется на схемы прямой рассрочки от продавца. Оператор сервиса рассрочки не вправе совмещать свою деятельность с деятельностью некредитной финансовой организации, за исключением деятельности микрофинансовой организации.

Размер неустойки по договору не может превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности. Оператор обязан предоставить пользователю возможность досрочной уплаты полной или частичной суммы рассрочки без взимания платы, а при частичной досрочной оплате информировать его об остатке долга, графике и суммах оставшихся платежей.

В первом чтении оператор сервиса рассрочки не мог получать денежные средства пользователя, направленные на возмещение издержек оператора, до момента оплаты договора, предусматривающего приобретение объекта рассрочки. Во итоговом тексте чтении формулировку уточнили: теперь оператор не вправе принимать деньги в счет исполнения обязательств по уплате цены договора о предоставлении сервиса рассрочки до оплаты основного договора с продавцом (исполнителем, подрядчиком или лицензиаром), за исключением первого платежа по первому договору рассрочки. Это изменение дает оператору возможность получить начальный взнос, сохраняя ограничение на дальнейшие платежи до завершения оплаты основного договора.

В рамках первого чтения в закон о правах потребителей вводился запрет для продавцов устанавливать разные цены на один и тот же товар (работу, услугу) в зависимости от того, использует ли покупатель сервис рассрочки, платит в рассрочку или через какое-то время. По замыслу авторов, это правило позволит не устанавливать скрытые проценты за рассрочки от продавцов и операторов сервиса рассрочки.

В принятом тексте документа говорится, что запрет на варьирование цены не распространяется на случаи, когда договор, условия которого предусматривают оплату товара, работы, услуги потребителем в рассрочку или через определенное время, заключается с участником эксперимента по партнерскому финансированию (исламский банкинг - ИФ). Также устанавливается, что действие положений пункта о запрете на разные цены в зависимости от способа оплаты не распространяется на отношения, возникающие из договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов.

Максимальный срок рассрочки с 1 апреля 2026 года (дата вступления в силу закона) составит не более 6 месяцев, а с 1 апреля 2028 грла - не более четырех месяцев. Действие положений закона не будет распространяется на правоотношения, возникшие из договоров о предоставлении сервиса рассрочки, заключенных до дня его вступления в силу.