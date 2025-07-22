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Двое подростков и женщина ранены при обстреле белгородского села

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Село Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области попало под обстрел ВСУ, пострадали три человека, в том числе двое несовершеннолетних, сообщил глава региона Вячеслав Гладков во вторник.

"В результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Благодаря действиям бойцов самообороны удалось спасти женщину, которая находилась под завалами. Двое подростков 16 и 17 лет, находившихся рядом, также получили ранения", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его данным, раненых доставили в Краснояружскую ЦРБ.

"У женщины предварительно диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана головы, у одного из подростков - тупая травма живота, у другого - рваная рана и перелом кисти", - уточнил Гладков.

Для дальнейшего обследования все пострадавшие будут переведены в медицинские учреждения Белгорода, добавил он.

Вячеслав Гладков ВСУ Белгородская область
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