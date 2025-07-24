В Белгородской области в результате атак БПЛА ранены два человека

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В результате атак дронов на Ракитянский район Белгородской области ранены двое мужчин, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Илёк-Кошары FPV-дрон ударил по сельхозпредприятию. Пострадал мужчина, который в момент атаки проезжал мимо. Бойцы самообороны передали раненого бригаде "скорой", на которой он был доставлен в Ракитянскую ЦРБ", - написал он в Telegram.

У пострадавшего непроникающее ранение живота. На месте атаки повреждены четыре единицы спецтехники, а также остекление и фасад ангара.

Еще один мужчина получил ранения в результате атаки дрона на работавший в поле трактор в районе села Новозахаровка. Врачи у него нашли минно-взрывную травму, ушибы головы и грудной клетки, его переведут лечиться в Белгород.