Поиск

АО и ООО смогут передавать решения о вступлении и выходе из ассоциаций исполнительным органам

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон № 653507-8, позволяющий хозяйственным обществам (АО и ООО) передавать уставом полномочия по принятию решений о создании, вступлении и выходе из ассоциаций, союзов и иных объединений на уровень совета директоров или коллегиального исполнительного органа.

Действующее регулирование предусматривает принятие таких решений исключительно высшим органом управления обществом - общим собранием акционеров или участников общества. Обычно формирование повестки, подготовка бюллетеней для голосования, рассылка приглашений акционерам занимают около месяца. "Такой порядок приводит к дополнительным затратам, связанным с проведением корпоративных процедур. Законопроектом предусмотрена возможность отнести вопрос о принятии таких решений уставом акционерного общества к компетенции совета директоров или коллегиального исполнительного органа общества", - заявил через пресс-службу Минэкономразвития замглавы ведомства Максим Колесников.

Закон вводит регулирование, по которому уставом акционерного общества полномочия по принятию решения о вступлении в ассоциации или выходе из нее можно передать совету директоров или коллегиальному исполнительному органу. Аналогичная возможность предусмотрена и для обществ с ограниченной ответственностью.

По данным Минэкономразвития, регулирование затронет более 51 тысячи акционерных обществ, включая свыше 800 публичных АО, а также более 2,5 млн обществ с ограниченной ответственностью.

Кроме того, из закона об АО исключаются упоминания о финансово-промышленных группах в связи с признанием утратившим силу закона, регулирующего их деятельность. Корреспондирующие поправки вносятся в ряд других законов, включая закон о конкуренции.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Минэкономразвития Максим Колесников Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Юрий Дудь заочно арестован за неисполнение обязанностей иноагента

МИД Польши рекомендовал согражданам покинуть Россию

Переговоры по Украине в Стамбуле запланированы на среду

Переговоры по Украине в Стамбуле запланированы на среду

СКР заподозрил главного редактора Baza в даче взятки

СКР заподозрил главного редактора Baza в даче взятки

В Думу внесен законопроект о введении призыва в армию в течение всего года

Полицейские и три сотрудника телеграм-канала Baza задержаны по делу о незаконной передаче данных

Полицейские и три сотрудника телеграм-канала Baza задержаны по делу о незаконной передаче данных

"Мосбиржа" начинает расчет индекса создания стоимости

Экспорт вина из Грузии в I полугодии снизился на 22%, поставки в Россию упали на треть

Госдума приняла закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии

Госдума приняла закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии

Госдума приняла закон о платформенной экономике

Госдума приняла закон о платформенной экономике
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6793 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });