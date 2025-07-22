АО и ООО смогут передавать решения о вступлении и выходе из ассоциаций исполнительным органам

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон № 653507-8, позволяющий хозяйственным обществам (АО и ООО) передавать уставом полномочия по принятию решений о создании, вступлении и выходе из ассоциаций, союзов и иных объединений на уровень совета директоров или коллегиального исполнительного органа.

Действующее регулирование предусматривает принятие таких решений исключительно высшим органом управления обществом - общим собранием акционеров или участников общества. Обычно формирование повестки, подготовка бюллетеней для голосования, рассылка приглашений акционерам занимают около месяца. "Такой порядок приводит к дополнительным затратам, связанным с проведением корпоративных процедур. Законопроектом предусмотрена возможность отнести вопрос о принятии таких решений уставом акционерного общества к компетенции совета директоров или коллегиального исполнительного органа общества", - заявил через пресс-службу Минэкономразвития замглавы ведомства Максим Колесников.

Закон вводит регулирование, по которому уставом акционерного общества полномочия по принятию решения о вступлении в ассоциации или выходе из нее можно передать совету директоров или коллегиальному исполнительному органу. Аналогичная возможность предусмотрена и для обществ с ограниченной ответственностью.

По данным Минэкономразвития, регулирование затронет более 51 тысячи акционерных обществ, включая свыше 800 публичных АО, а также более 2,5 млн обществ с ограниченной ответственностью.

Кроме того, из закона об АО исключаются упоминания о финансово-промышленных группах в связи с признанием утратившим силу закона, регулирующего их деятельность. Корреспондирующие поправки вносятся в ряд других законов, включая закон о конкуренции.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.