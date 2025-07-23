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Задержаны бывший вице-губернатор Челябинской области Богашов и еще два чиновника

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов задержан в Челябинске в рамках расследования дела о превышении должностных полномочий при строительстве оздоровительного комплекса, сообщили в среду "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Сотрудники ФСБ и СК РФ задержали бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова. Кроме того, задержаны управделами губернатора и правительства области Роман Менжинский и министр имущества области Эльдар Белоусов. Фигуранты задержаны в рамках расследования, которое ведется по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий)", - сказал собеседник агентства.

По предварительной версии следствия, чиновники через подконтрольную строительную компанию незаконно построили оздоровительный комплекс на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более чем 50 млн рублей.

В правоохранительных органах пояснили, что был организован фиктивный документооборот.

Проводятся обыски по местам жительства и работы фигурантов дела, решается вопрос об избрании меры пресечения, добавил собеседник агентства.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.

Челябинская область СКР ФСБ Александр Богашов Роман Менжинский Эльдар Белоусов
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