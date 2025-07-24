X5 прекращает отгрузки продукции Mars в свои сети из-за спора о ценах

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - X5, управляющая магазинами "Пятерочка" и "Перекресток", прекращает отгрузки продукции Mars в свои сети, сообщила пресс-служба ретейлера.

Решение принято из-за несоответствия "предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования".

"В ходе переговоров между компаниями не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества. Согласно имеющейся у Х5 аналитике, предложенные Mars закупочные цены существенно превышают рыночные ориентиры и не отвечают ожиданиям добросовестного взаимодействия между крупными игроками отрасли", - сообщили в X5.

"Мы <...> убеждены, что искусственное повышение стоимости товаров недопустимо в условиях высокой чувствительности потребителей к цене", - подчеркнули в компании.

В X5 добавили, что отгрузки фактически приостановлены: "Продукция поставщика представлена в категориях: конфеты (весовые, фасованные, наборы конфет), батончики шоколадные, драже (M&Ms, Skittles), жевательная резинка (Orbit). Риска пустых полок нет, остатки продукции Mars закончатся в августе-сентябре и могут быть заменены на товары-аналоги от других производителей".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Mars, компания прилагает усилия для поиска взаимовыгодного решения с X5.

"Мы сожалеем о таком шаге со стороны наших партнеров и при этом благодарны X5 за многолетние плодотворные отношения, сложившиеся между нами. Сейчас мы прилагаем все усилия для поиска взаимовыгодного решения. Ведь, в конечном итоге, у нас общая цель - предлагать потребителям качественный продукт по доступной цене", - сказали в Mars.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 30 июня 2025 года группа объединяла 28 301 магазин.

Концерн Mars начал работать на российском рынке в 1991 году с создания компании "Мастер Фудс", которая занималась продажей кондитерских изделий и кормов для животных (M&M;'s, Mars, Snickers. Whiskas, Pedigree и др.). В 1995 году в Ступино (Московская область) был введен первый производственный комплекс компании, "Мастер Фудс" переименована в ООО "Марс". Компании принадлежат фабрики в Ступино, Луховицах (Московская область), в Новосибирске и Ульяновской области.



