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ЦБ готов разрешить УК приобретать криптоактивы в состав ПИФ для "квалов"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Банк России планирует в 2026 году подготовить нормативный акт, который разрешит управляющим компаниям приобретать криптовалютные инструменты в портфели паевых инвестиционных фондов (ПИФ) для квалифицированных инвесторов.

Об этом журналистам в кулуарах конференции НАУФОР "Рынок коллективных инвестиций" сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.

"Мы в целом дискуссию прошли и решение приняли, что эти инструменты, которые расчетные с криптой, что они приемлемы для квалифицированных инвесторов. Управляющие компании оказались изначально немножко в другой ситуации, у нас запрет этот был прописан напрямую в нормативном акте, поэтому если для остальных было достаточно информационного письма, то здесь нам нужны поправки в нормативный акт", - сказала она.

Она напомнила, что нормативное планирование ЦБ идет на год вперед.

"Сейчас мы с вами в третьем квартале, план был утвержден в начале года. К сожалению, у нас нет возможности расширять этот план", - отметила Шишлянникова.

"Банк России в лице председателя заявил, что расчетные инструменты, привязанные к криптовалютам, являются допустимыми для квалифицированных инвесторов, поэтому в этой части мы уже прошли развилку и мы будем готовы, соответственно, отразить это в регулировании, закрепив, что такие инструменты являются допустимыми для "квальных" фондов", - добавила она.

Ограничений по доле инструментов для "квальных" фондов нет, напомнила Шишлянникова. "Ограничения есть только для "неквальных" фондов. И, может быть, в рамках обсуждения у нас возникнет дискуссия. Вы же знаете, что в "неквальных" фондах у нас может быть до 40% инструментов для квалифицированных инвесторов. Возможно, там будет дискуссия, но 40% в любом случае нельзя приобрести какого-то одного инструмента, потому что для "неквальных" фондов есть требования к диверсификации", - заключила она.

Банк России Ольга Шишлянникова
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