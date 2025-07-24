Совфед осенью вплотную займется вопросом о штрафах за нарушения на электросамокатах

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что закон о штрафах на федеральном уровне за нарушение правил использования электросамокатов будет принят в ходе осенней сессии парламента.

"Безусловно, нужно регулирование на федеральном уровне. Думаю, что в осеннюю сессию мы эту работу завершим", - сказала Матвиенко журналистам в четверг, отвечая на вопрос о соответствующем законопроекте.

По ее словам, с начала осенней сессии парламент займется этим вопросом вплотную.

Спикер Совета Федерации добавила, что можно понять людей, у которых вызывает "раздражение лихая езда на самокатах по тротуарам".

"Но это еще и вопросы безопасности наших граждан. К сожалению, уже есть целый ряд несчастных случаев", - отметила Матвиенко.

Она согласна, что электросамокаты - это удобные средства передвижения, но их использование "должно, безусловно, регулироваться законодательно".

"Никому не позволительно, используя удобное для себя средство транспорта, доставлять проблемы (другим) и угрожать безопасности граждан", - сказала спикер.

Законопроект о штрафах за нарушение правил управления электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности был внесен сенаторами в Госдуму в прошлом году, к настоящему моменту он прошел только первое чтение.