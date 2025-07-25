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Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 105 беспилотников ВСУ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в ночь на пятницу средствами ПВО перехвачено и уничтожено 105 украинских беспилотников.

Как уточнили в ведомстве, 26 БПЛА нейтрализовано над Белгородской областью, 25 - над Брянской, 23 - над Ростовской. Еще девять дронов уничтожено и перехвачено над Азовским морем, восемь - над Краснодарским краем, пять - над Ставропольским. По три беспилотника нейтрализовали над Курской и Тамбовской областями, два - над Воронежской областью, один - над Орловской.

Минобороны РФ беспилотники ВСУ
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