Правительство приостановило действие плавающих ставок пошлин на подсолнечные масло и шрот

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Правительство остановило до 31 августа 2025 года действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот.

Это решение позволит увеличить объемы отгрузок на внешние рынки и поддержать производителей и переработчиков подсолнечника., считают в правительстве. Решение было принято по предложению Масложирового союза России. Оно особенно актуально в преддверии осенних полевых работ.

Согласно постановлению правительства, подписанному 24 июля и размещенному на официальном портале правовой информации, нулевые ставки на экспорт подсолнечного масла и шрота будут действовать по 31 августа 2025 года.

В пресс-службе правительства напомнили, что плавающие ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и на шрот были установлены правительством с 2021 и 2022 года соответственно в целях защиты внутреннего рынка от необоснованного повышения цен. "Таким образом удалось простимулировать экономическую заинтересованность производителей в сохранении поставок продукции на внутренний рынок", - говорится в пресс-релизе.

Сейчас внутренний рынок обеспечен подсолнечным маслом в полном объеме. Поэтому приостановка не отразится на доступности подсолнечного масла для россиян, заверили чиновники.

Размер плавающих пошлин составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц).

Базовая цена на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну, на шрот - 15 875 рублей за тонну. В августе 2024 года эти пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года.

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в июле составляет 4 739,3 рубля против 7 119,8 рубля за тонну в июне. Пошлина на подсолнечный шрот - 1 054,4 рубля против 1 244,1 рубля за тонну.

Отгрузки на мировой рынок масложировой продукции, которая в предыдущие годы была одним из драйверов российского экспорта продукции АПК, в этом году существенно снизились. Как сообщали "Интерфаксу" в аналитическом центре OleoScope, в январе-мае этого года экспорт растительных масле составил 2,72 млн тонн, что на 19% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Причем отгрузки подсолнечного масла упали на четверть, до 1,87 млн тонн. Доля подсолнечного масла в структуре экспорта растительных масел составила более 68%.

Между тем, эксперты рынка прогнозируют рост производства масличных культур, в том числе подсолнечника, в этом году. Так, по оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), общий сбор масличных может составить рекордные 32-33,1 млн тонн против 29,4 млн тонн годом ранее, в том числе подсолнечника 17,8-18,2 млн тонн против 17,35 млн тонн соответственно.