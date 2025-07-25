Поиск

Правительство приостановило действие плавающих ставок пошлин на подсолнечные масло и шрот

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Правительство остановило до 31 августа 2025 года действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот.

Это решение позволит увеличить объемы отгрузок на внешние рынки и поддержать производителей и переработчиков подсолнечника., считают в правительстве. Решение было принято по предложению Масложирового союза России. Оно особенно актуально в преддверии осенних полевых работ.

Согласно постановлению правительства, подписанному 24 июля и размещенному на официальном портале правовой информации, нулевые ставки на экспорт подсолнечного масла и шрота будут действовать по 31 августа 2025 года.

В пресс-службе правительства напомнили, что плавающие ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и на шрот были установлены правительством с 2021 и 2022 года соответственно в целях защиты внутреннего рынка от необоснованного повышения цен. "Таким образом удалось простимулировать экономическую заинтересованность производителей в сохранении поставок продукции на внутренний рынок", - говорится в пресс-релизе.

Сейчас внутренний рынок обеспечен подсолнечным маслом в полном объеме. Поэтому приостановка не отразится на доступности подсолнечного масла для россиян, заверили чиновники.

Размер плавающих пошлин составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц).

Базовая цена на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну, на шрот - 15 875 рублей за тонну. В августе 2024 года эти пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года.

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в июле составляет 4 739,3 рубля против 7 119,8 рубля за тонну в июне. Пошлина на подсолнечный шрот - 1 054,4 рубля против 1 244,1 рубля за тонну.

Отгрузки на мировой рынок масложировой продукции, которая в предыдущие годы была одним из драйверов российского экспорта продукции АПК, в этом году существенно снизились. Как сообщали "Интерфаксу" в аналитическом центре OleoScope, в январе-мае этого года экспорт растительных масле составил 2,72 млн тонн, что на 19% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Причем отгрузки подсолнечного масла упали на четверть, до 1,87 млн тонн. Доля подсолнечного масла в структуре экспорта растительных масел составила более 68%.

Между тем, эксперты рынка прогнозируют рост производства масличных культур, в том числе подсолнечника, в этом году. Так, по оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), общий сбор масличных может составить рекордные 32-33,1 млн тонн против 29,4 млн тонн годом ранее, в том числе подсолнечника 17,8-18,2 млн тонн против 17,35 млн тонн соответственно.

Правительство Масложировой союз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Саратове в результате взрыва газа в многоэтажке погибли люди

Амурский губернатор назвал основные версии причин катастрофы Ан-24

Совфед одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

Глава ВТБ не видит смысла ремонтировать авианосец "Адмирал Кузнецов"

Глава ВТБ не видит смысла ремонтировать авианосец "Адмирал Кузнецов"

Решение о судьбе авиакомпании "Ангара" будет принято после проверки

Матвиенко призвала создать в России свои "лабубу"

Матвиенко призвала создать в России свои "лабубу"

На месте крушения Ан-24 в Приамурье обнаружены его черные ящики

ФАС возбудила дело против "дочки" "Газпрома" за снижение продаж топлива на бирже

ФАС возбудила дело против "дочки" "Газпрома" за снижение продаж топлива на бирже

Задержаны 20 причастных к работе мошеннических колл-центров в четырех регионах РФ

В аэропорту Сочи задерживаются 38 рейсов

В аэропорту Сочи задерживаются 38 рейсов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6811 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2312 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });