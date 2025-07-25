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Два жителя Энергодара погибли в результате украинского артобстрела

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Два человека погибли, два получили ранения в результате массированного артиллерийского обстрела Энергодара, сообщил в пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Идет массированный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ города Энергодара. (...) На данный момент известно о двух пострадавших и двух погибших местных жителях", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе.

"ЗАЭС продолжает работать в штатном режиме, безопасность основных объектов станции не нарушена", - добавил Балицкий.

Ранее в пятницу ВСУ дроном атаковали автомобильную стоянку пожарной части Запорожской АЭС, обошлось без пострадавших, но повреждены семь машин.

Евгений Балицкий ЗАЭС ВСУ Энергодар Запорожская область
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