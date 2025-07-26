Глава ЦИК призвала законодательно отрегулировать использование ИИ в избирательной системе

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российским законодателям необходимо разработать определенные рамки и правила для применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в избирательном процессе, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Уже сейчас в преддверии предстоящей кампании мы видим вызовы, с которыми мы столкнемся в применении искусственного интеллекта не во благо избирательной системы (...) Пока адекватное законодательство в этой сфере отсутствует", - сказала она в субботу на форуме Росмолодежи "Территория смыслов" в мастерской управления "Сенеж".

По ее словам, когда начнется осенняя сессия, законодателям придется поработать, чтобы в грядущие федеральные избирательные кампании были определенные рамки и правила. "В том числе, в избирательных процессах надо будет это обязательно делать. Я думаю, те шишки, которые мы сейчас набьем во время единого дня голосования, и то, с чем мы столкнемся, хорошо проанализируем, проработаем и тоже представим свои соображения, какие угрозы мы увидели и что с этим делать", - добавила Памфилова.

Она заявила, что избирательная система на сентябрьских выборах может столкнуться с дипфейками и фейками, созданными с помощью искусственного интеллекта. "К чему это может приводить? К подрыву легитимности выборов, когда можно сымитировать возможные нарушения и фальсификации (...) Я уверена, что мы справимся, но системное законодательство, выходящее далеко за рамки электоральных процессов, оно уже назрело, просто стучит нам в дверь", - сказала глава ЦИК РФ.