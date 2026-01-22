Поиск

Депутат Горелкин предложил прописать в законах о выборах нормы об ИИ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Применение искусственного интеллекта на выборах нуждается в законодательном регулировании, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Важная сфера, где требуется регламентировать применение ИИ, - это выборное законодательство", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

"В прошлом году уже были случаи, когда незаконную агитацию пытались оправдать использованием нейросетей, и чтобы этого снова не происходило, нужен закон", - напомнил депутат.

В этом же интервью Горелкин высказал мнение, что чрезмерное регулирование сферы применения ИИ повлечет негативные последствия: "Я придерживаюсь позиции, что излишнее регулирование может сильно навредить, и это грозит выходом из глобальной ИИ-гонки - ошибка, которую в свое время совершили европейцы".

По мнению экспертов, на выборах в Госдуму в 2026 году могут широко использоваться нейросети и искусственный интеллект (ИИ). Называются, некоторые возможные области применения, такие как прогнозирование результатов выборов; анализ предпочтений избирателей, анализ массивов данных СМИ. В августе 2025 года в Госдуму группой депутатов от парламентской оппозиции был внесен законопроект о регулировании использования ИИ при создании агитационных материалов на выборах.

