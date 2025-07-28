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Более тысячи автомобилей собралось на подъездах к Крымскому мосту

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в понедельник утром ожидают 1050 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"09:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 653 транспортных средства. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 397 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди с обеих сторон составляет около двух часов.

Крымский мост
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