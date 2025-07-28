Белгородский губернатор поручил проверить качество оборонительных сооружений

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал задание подготовить распоряжение областного правительства о создании рабочей группы по дополнительной проверке качества строительства оборонительных сооружений.

"Нужно усиление контроля не только за выполнением физических объемов, но и за качеством финансовой документации. (...) В состав рабочей группы, постоянно действующей, должны войти представители аппарата правительства, министерство финансов, министерство строительства и правовое управление", - сказал он на оперативном заседании областного правительства.

Он отметил, что результаты проверки по каждому контракту надо направлять в правоохранительные органы.

"По итогам проверки по каждому контракту будем направлять материалы, я думаю, что в прокуратуру, с целью усиления внутреннего контроля и с целью того, что ситуация непростая, объем выполненных работ грандиозный. Безусловно, мы сейчас видим, что определенные нарушения есть", - подчеркнул Гладков.

Ранее сообщалось, что дополнительная проверка оборонительных сооружений в Белгородской области выявила нарушения на 109 млн рублей. Деньги были возвращены в федеральный бюджет.

Документы по нарушениям со стороны подрядных организаций по завышению объемов работы направили в суд.