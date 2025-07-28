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Лавров напомнил, что РФ настаивает на неприемлемости втягивания Украины в НАТО

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Россия настаивает на неприемлемости втягивания Украины в НАТО и дальнейшего расширения альянса, на признании территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы настаиваем на том, что является нашим законным требованием. А именно: обеспечение нашей безопасности. Никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения НАТО - она и так уже вопреки всем обещаниям и документам, которые принимались, расширилась вплотную к нашим границам", - сказал Лавров на форуме "Территория смыслов".

Министр также отметил, что "не было альтернативы началу специальной военной операции".

"Вот иногда говорят, они захватили территории - надо их освободить. Да нам территории эти не важны, у нас самая большая в мире страна. Нам важно, чтобы люди, которые там столетиями жили, которые являются носителями русской культуры, русского языка, русского образования, которые хотят в этой же культуре своих детей воспитывать, чтобы этих людей не истребляли, и чтобы их права защищали. Это абсолютно законное требование", - заявил Лавров.

"Ну и, конечно, признание тех реалий, которые закреплены в нашей конституции, это абсолютно безальтернативное требование", - подчеркнул российский министр.

По словам главы МИД РФ, "дел у нас немало".

"Главное из этих дел, конечно, победить врага. Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. В первую мировую, во вторую мировую у нас были союзники, сейчас нас союзников на поле боя нет. Поэтому полагаться надо на себя, нельзя допускать ни слабости, ни слабины. И президент определил задачи, которые мы решаем на международной арене. Но прежде всего на линии боевого соприкосновения, эти задачи будут выполнены", - заявил Лавров.

МИД РФ НАТО Сергей Лавров Украина
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