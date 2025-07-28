Поиск

РФ официально закрывает 20 пунктов пропуска, действовавших на границе с Украиной

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ распорядилось закрыть с 1 августа 20 пунктов пропуска, действовавших ранее на государственной границе России с Украиной.

Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина размещено на официальном портале правовой информации в понедельник.

"Закрыть с 1 августа 2025 г. пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 г., по перечню согласно приложению", - говорится в распоряжении.

В перечень автомобильных пунктов пропуска вошли Безымено, Вергелевка, Головчино, Клименки, Тишанка (все - Белгородская область), Зерново, Белая Березка (все - Брянская область), Донецк (Северный), Куйбышево (Дьяково), Титовка, Можаевка (все - Ростовская область), Новобелая, Воронежская область и Теткино (Бояро-Лежачи), Курская область.

В перечень железнодорожных пунктов пропуска включены Гартмашевка (Воронежская область), Долбино, Разъезд Выстр (все - Белгородская область), Локоть, Теткино (Курская область), Разъезд Карьер 122 км и Чертково (Ростовская область).

Часть закрываемых пунктов пропуска после 2022 года оказалась на территории России в результате вхождения в ее состав Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 28 июля

"Аэрофлот" отменил еще пять парных рейсов в понедельник и семь во вторник

"Аэрофлот" отменил еще пять парных рейсов в понедельник и семь во вторник

Иностранцам с патентами запретили работать таксистами в Петербурге до конца года

Правительство РФ ввело до 31 августа запрет на экспорт бензина для компаний-производителей

Путин обсудил с Нетаньяху по телефону Сирию и Иран

Рынок акций к вечеру откатился к уровню 2-недельной давности на опасениях о санкциях США

Рынок акций к вечеру откатился к уровню 2-недельной давности на опасениях о санкциях США

Часть пассажиров отмененных рейсов "Аэрофлота" перевезут "Россия" и "Победа"

Кабмин планирует в течение 6 лет направить на охрану материнства 147 млрд руб.

Кабмин планирует в течение 6 лет направить на охрану материнства 147 млрд руб.

В связи со сбоем у "Аэрофлота" возбуждено дело о хакерской атаке

В связи со сбоем у "Аэрофлота" возбуждено дело о хакерской атаке

В Астрахани обрушился подъезд жилого дома

В Астрахани обрушился подъезд жилого дома
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2322 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана414 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6831 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });