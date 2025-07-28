РФ официально закрывает 20 пунктов пропуска, действовавших на границе с Украиной

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ распорядилось закрыть с 1 августа 20 пунктов пропуска, действовавших ранее на государственной границе России с Украиной.

Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина размещено на официальном портале правовой информации в понедельник.

"Закрыть с 1 августа 2025 г. пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 г., по перечню согласно приложению", - говорится в распоряжении.

В перечень автомобильных пунктов пропуска вошли Безымено, Вергелевка, Головчино, Клименки, Тишанка (все - Белгородская область), Зерново, Белая Березка (все - Брянская область), Донецк (Северный), Куйбышево (Дьяково), Титовка, Можаевка (все - Ростовская область), Новобелая, Воронежская область и Теткино (Бояро-Лежачи), Курская область.

В перечень железнодорожных пунктов пропуска включены Гартмашевка (Воронежская область), Долбино, Разъезд Выстр (все - Белгородская область), Локоть, Теткино (Курская область), Разъезд Карьер 122 км и Чертково (Ростовская область).

Часть закрываемых пунктов пропуска после 2022 года оказалась на территории России в результате вхождения в ее состав Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.