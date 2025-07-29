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Баканов в США посетит производства космических кораблей SpaceX и Boeing

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в ходе поездки в США посетит корпуса сборки космических кораблей компании SpaceX и корпорации Boeing, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Российская делегация посетит корпуса сборки космических аппаратов и кораблей компании SpaceX", - заявили в пресс-службе.

"Российская делегация планирует побывать в производственном подразделении компании Boeing, где разрабатывают многоразовый пилотируемый транспортный корабль CST-100 Starliner, и провести переговоры с руководством космической программы компании", - сообщили в госкорпорации.

28 июля Баканов заявил, что обсуждал потенциальное сотрудничество в области изучения дальнего космоса с главой американской компании SpaceX Илоном Маском.

25 января 2024 года замгендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что госкорпорация и NASA планируют включить в программу перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС) пилотируемый корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing.

Корабль Starliner в рамках первого тестового полета с астронавтами был запущен 5 июня 2024 года. Экипаж должен был пробыть на станции около восьми дней. В ходе подлета к МКС были зафиксированы проблемы с двигателями для маневрирования и утечка гелия в сервисном модуле корабля. Для проверки надежности систем корабля возвращение экипажа было отложено.

NASA МКС Роскосмос США Дмитрий Баканов
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