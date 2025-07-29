Ростовская АЭС работает штатно после атаки БПЛА на регион

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Ростовская атомная электростанция (АЭС) работает в штатном режиме, сообщило управление коммуникации в телеграм-канале станции.

"Все четыре энергоблока в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки", - говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что ночью атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах региона. На железнодорожной станции произошло возгорание, пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. По предварительным данным, погибших и раненых среди людей нет.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1 ГВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, №2 - в 2010 году, №3 - в 2015 году, № 4 - в 2018 году.