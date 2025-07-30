Рынок акций РФ открылся снижением индекса IMOEX2 на 0,2% на заявлениях Трампа

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду умеренно снижается после очередных заявлений президента США Дональда Трампа о дедлайне для России по украинскому урегулированию и вероятному введению вторичных пошлин; сдерживающим фактором выступает выросшая на заявлениях Трампа нефть (фьючерс на Brent торгуется выше $72,5 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов просел на 0,2%, в район 2750 пунктов; лидируют в снижении акции АФК "Система" (-2,1%), ОК "Русал" (-0,9%), "ММК" (-0,9%), "МТС" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%).

К 07:01 МСК индекс IMOEX2 составил 2752,05 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 0,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 июля, составляет 82,2197 руб. (+2,64 рубля).

Накануне вечером Трамп заявил, что дедлайн для России по украинскому урегулированию наступит через 10 дней. Трамп отметил, что после истечения дедлайна США введут обещанные пошлины "и другие меры" в отношении РФ, однако он не знает, повлияют ли они на Россию. "Они могут повлиять на них, а могут и не повлиять", - сказал президент США.

Ранее на этой неделе президент США заявлял, что намерен сократить озвученный изначально срок дедлайна в 50 дней.

Также Трамп заявил, что не получал от России реакции на назначенный им новый срок для урегулирования украинского конфликта. "Я не получил никакого ответа. Это досадно", - сказал Трамп журналистам во вторник перед вылетом из Шотландии в США.

Кроме того, Трамп отметил, что сомневается в том, что планируемые им пошлины и другие меры против РФ окажут негативное влияние на нефтяной сектор.

"Я не беспокоюсь об этом", - ответил президент на вопрос о том, беспокоит ли его, что меры против РФ могут повлиять на ситуацию на нефтяном рынке. Трамп подчеркнул, что у США много собственной нефти, и, в случае необходимости, местные компании всегда "могут поднажать" в том, что касается добычи.

В свою очередь, глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что на переговорах с делегацией КНР в Стокгольме предупредил Пекин о последствиях, которые могут ждать его за покупку российской нефти.

"Любой, кто покупает находящуюся под санкциями российскую нефть, должны быть к этому готовы (к вторичным пошлинам - ИФ)", - сказал министр на пресс-конференции во вторник. На уточняющий вопрос журналиста, как отреагировали представители Пекина на это предупреждение, Бессент ответил, что "Китай всерьез относится к своему суверенитету".

Кроме того, министр заявил, что на переговорах США выразили Китаю обеспокоенность в связи с покупкой Пекином иранской нефти, в отношении которой действуют американские санкции.

В Стокгольме на этой неделе прошли торговые переговоры между делегациями из Вашингтона и Пекина. По их итогам Bloomberg со ссылкой на замминистра коммерции КНР Ли Чэнгана сообщил, что стороны договорились о продлении паузы в введении пошлин. Однако Бессент отметил, что "окончательное решение" по продлению отсрочки будет за Трампом.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, накануне индекс МосБиржи на основной сессии заметно скорректировался вверх после существенного снижения в понедельник из-за сокращения Трампом срока для заключения соглашения между РФ и Украиной с 50 до 10-12 дней.

"За столь короткое время добиться какого-то значимого прогресса в деле урегулирования украинского конфликта вряд ли удастся. Однако механизм реализации жестких антироссийских мер, которыми грозит Трамп, пока абсолютно не ясен, и отечественные инвесторы, по-видимому, рассчитывают, что дальше угроз дело так и не зайдет. На таком фоне они предпочли закрыть короткие позиции и перейти в режим ожидания", - полагает аналитик.

Поддержку российским акциям оказывает продолжающийся подъем цен на нефть, которые вечером во вторник поднимались до $73 за баррель марки Brent, что вкупе с ослаблением рубля оказывает поддержку акциям экспортеров.

Тем не менее, с точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи оттолкнулся от верхней границы локального нисходящего канала, а также опустился ниже 50-дневной скользящей средней. В связи с этим не исключено продолжение снижения к нижней границе фигуры, в район 2600 пунктов, считает Додонов.

В США индексы акций накануне просели на 0,3-0,5%, инвесторы оценивали корпоративные отчетности и ждали итогов заседания Федеральной резервной системы.

Июльское заседание Федрезерва завершится в среду, и аналитики с участниками рынка в целом полагают, что американский ЦБ сохранит ставку на прежнем уровне. При этом рынок ждет двух снижений ставки, на 25 базисных пунктов каждое, до конца текущего года. Вероятность снижения ставки в сентябре оценивается в 61,7%, по данным FedWatch от CME.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в июле повысился до 97,2 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в июне значение индикатора составляло 95,2 пункта, а не 93 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 95,8 пункта с объявленного ранее июньского уровня, по данным Trading Economics.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,04%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,4%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены стабилизировались после скачка накануне, когда стоимость фьючерса на Brent поднималась выше $73 за баррель (максимум с 23 июня).

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК в среду составила $72,63 за баррель (+0,1%), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $69,23 за баррель (+0,04%).