Поиск

Участники группировки, готовившие теракты против военных РФ, получили от 4 до 19 лет

Деятельность неонацистской группы была пресечена 8 мая 2023 года, заявили в ФСБ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд в Москве приговорил к длительным срокам заключения пятерых членов неонацистской группы, готовивших теракт на День Победы в 2023 году, сообщает управление ФСБ по Москве и области.

"Решением 2-ого Западного окружного военного суда приговорены: Антон Хрипко - к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года, Сергей Корхов, Иван Силин, Илья Коркач - к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год", - заявили в управлении.

Еще один фигурант дела Леон Силашин приговорен к 4 годам воспитательной колонии.

Деятельность неонацистской группы была пресечена 8 мая 2023 года.

Как сообщили в УФСБ, участники группировки планировали совершение террористического акта в преддверии Дня Победы. "Так, при попытке поджога автомобильной техники подразделения Министерства обороны РФ, обеспечивающего деятельность аэродрома "Чкаловский", задержан гражданин России - Хрипко Антон Александрович, 2003 года рождения. Установлено, что с началом боевых действий на территории Украины Хрипко неоднократно изыскивал возможность вступления в националистические подразделения ВСУ", - сказали в спецслужбе.

По данным УФСБ, в апреле 2022 года Хрипко был завербован в Польше спецслужбами Украины "в обмен на перспективу получения гражданства и направлен обратно на территорию России для совершения террористических актов в отношении военных объектов".

Позднее были задержаны и другие члены группы. Они, по данным управления, "обучались навыкам изготовления и применения самодельных зажигательных устройств, приемам и способам ведения огня из стрелкового оружия в целях совершения преступлений террористической направленности".

В отношении участников террористического сообщества Военным следственным управлением СК России по Москве были возбуждены уголовные дела: в отношении Хрипко . - по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества), ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), в отношении Корхова, Силина, Коркача и Силашина - по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

"В результате расследования уголовного дела собраны исчерпывающие доказательства противоправной деятельности фигурантов", - отметили в спецслужбе.

ВСУ ФСБ Москва Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росстандарт сообщил о запрете выпуска на авторынок РФ китайских грузовиков четырех марок

Росстандарт сообщил о запрете выпуска на авторынок РФ китайских грузовиков четырех марок

На Курильском озере возникло цунами из-за землетрясения

Совладелец "Внуково" Ванцев заявил о готовности стать инвестором "Домодедово"

Совладелец "Внуково" Ванцев заявил о готовности стать инвестором "Домодедово"

На Камчатке ущерб от землетрясения оценят в течение недели

На Камчатке ущерб от землетрясения оценят в течение недели

К Северо-Курильску пришла четвертая волна цунами

Режим ЧС ввели на Северных Курилах

Порт Северо-Курильска частично затоплен волной цунами

Есть пострадавшие в результате сильного землетрясения на Камчатке

Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,5

Волна цунами до четырех метров зафиксирована в Елизовском районе Камчатки

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6843 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2323 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана414 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });