Участники группировки, готовившие теракты против военных РФ, получили от 4 до 19 лет

Деятельность неонацистской группы была пресечена 8 мая 2023 года, заявили в ФСБ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд в Москве приговорил к длительным срокам заключения пятерых членов неонацистской группы, готовивших теракт на День Победы в 2023 году, сообщает управление ФСБ по Москве и области.

"Решением 2-ого Западного окружного военного суда приговорены: Антон Хрипко - к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года, Сергей Корхов, Иван Силин, Илья Коркач - к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год", - заявили в управлении.

Еще один фигурант дела Леон Силашин приговорен к 4 годам воспитательной колонии.

Деятельность неонацистской группы была пресечена 8 мая 2023 года.

Как сообщили в УФСБ, участники группировки планировали совершение террористического акта в преддверии Дня Победы. "Так, при попытке поджога автомобильной техники подразделения Министерства обороны РФ, обеспечивающего деятельность аэродрома "Чкаловский", задержан гражданин России - Хрипко Антон Александрович, 2003 года рождения. Установлено, что с началом боевых действий на территории Украины Хрипко неоднократно изыскивал возможность вступления в националистические подразделения ВСУ", - сказали в спецслужбе.

По данным УФСБ, в апреле 2022 года Хрипко был завербован в Польше спецслужбами Украины "в обмен на перспективу получения гражданства и направлен обратно на территорию России для совершения террористических актов в отношении военных объектов".

Позднее были задержаны и другие члены группы. Они, по данным управления, "обучались навыкам изготовления и применения самодельных зажигательных устройств, приемам и способам ведения огня из стрелкового оружия в целях совершения преступлений террористической направленности".

В отношении участников террористического сообщества Военным следственным управлением СК России по Москве были возбуждены уголовные дела: в отношении Хрипко . - по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества), ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), в отношении Корхова, Силина, Коркача и Силашина - по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

"В результате расследования уголовного дела собраны исчерпывающие доказательства противоправной деятельности фигурантов", - отметили в спецслужбе.