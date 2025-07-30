Квоты на беспошлинный ввоз в РФ картофеля, моркови и яблок остались невыбранными

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Импортеры плодоовощной продукции в РФ полностью не выбрали тарифные квоты на беспошлинный ввоз картофеля, моркови и яблок, следует из материалов Минсельхоза. Срок действия квот заканчивается 31 июля.

Меньше всего импортеров интересовали зарубежные яблоки, больше - картофель.

Согласно документам Минсельхоза, на 30 июля остаток квоты на яблоки составляет 221,328 тыс. тонн из общей квоты в 230 тыс. тонн. То есть квота выбрана на 3,8%. Остаток квоты на морковь - 43,737 тыс. тонн из 55 тыс. тонн. Выбрана пятая часть.

Квота на ввоз картофеля сначала была определена в 150 тыс. тонн, затем была увеличена до 300 тыс. тонн. Ее остаток составляет 151,288 тыс. тонн, то есть импортеры выбрали немногим более половины.

Как сообщалось, эти квоты были введены с 1 января 2025 года. Поводом для этой меры стал рост цен на плодоовощную продукцию в РФ в конце прошлого года.