Китай за семь месяцев увеличил поставки картофеля в РФ в 4,4 раза

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Китай в январе-июле этого года экспортировал в РФ картофеля на $56,3 млн, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года (на $12,7 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В июле этого года поставки выросли до $6,9 млн с $4,3 млн годом ранее. Но они оказались почти в два раза ниже июньского показателя (на $12,6 млн).

Как сообщалось, РФ в 2024 году снизила производство картофеля почти на 12%, до 17,83 млн тонн с 20,241 млн тонн в 2023 году. В том числе урожай в сельхозорганизациях сократился до 4,351 млн тонн с 5,226 млн тонн, у фермеров и индивидуальных предпринимателей - до 2,951 млн тонн с 3,399 млн тонн соответственно.

В результате цены на картофель резко выросли и длительное время лидировали по темпам повышения на рынке плодоовощной продукции. Для стабилизации ценовой ситуации было принято решение о введении квоты на беспошлинный ввоз в РФ 150 тыс. тонн картофеля до 31 июля 2025 года. Затем ее объем был повышен до 300 тыс. тонн. Однако, по данным Минсельхоза, к концу срока действия остаток квоты составлял 151 288 тонн, то есть импортеры выбрали менее половины.

В последнее время цены на картофель снижаются - на рынок поступает новый урожай. По данным Росстата, за неделю с 5 по 11 августа они снизились на 8,9% по сравнению с предыдущей неделей. Однако по сравнению с началом года они все еще на 3,1% выше.

По данным Росстата, площади под картофелем в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) в этом году сократились до 986 тыс. га с 1,009 млн га в 2024 году.