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В Воронежской области ввели режим ЧС для АПК из-за штормов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Воронежской области 25 июля второй раз с начала года ввели режим ЧС климатического характера - на этот раз из-за штормовых явлений, которые угрожают посевам, сообщил Национальный союз агростраховщиков.

"В Воронежской области в текущем году природные бедствия повторно привели к ЧС в АПК: после майских заморозков ущерб нанесли штормовые явления. НСА находится в контакте с Минсельхозом региона, оперативный штаб отслеживает ситуацию", - прокомментировал обстановку президент НСА Корней Биждов.

Режим ЧС регионального уровня был объявлен распоряжением губернатора области Александра Гусева для Верхнехавского и Новоусманского муниципальных районов. Как указано в документе, чрезвычайные убытки аграриям нанесли сильный град, ураган и шквалистый ветер, имевшие место 13 и 14 июля.

По данным НСА на 1 июля, в Воронежской области из 708 тысяч га всех застрахованных посевов наибольшая часть - 413 тысяч га - приходится на озимые зерновые культуры. Из яровых, застрахованных на 295 тысяч га, больше всего полей под ячменем - 85 тысяч га, пшеницей - 76 тысяч га, кукурузой - 64 тысячи га, подсолнечником - 25 тысяч, га, соей - 19 тысяч га, также застрахованы горох, сахарная свекла, лен-кудряш, овес, рапс и другие виды.

По программе защиты урожая на случай ЧС обеспечены в области страховой защитой 54 тысячи га сельхозкультур озимого и ярового сева, основная часть посевов - 654 тысячи га - защищены по программе мультирискового страхования.

"Штормовые явления, к которым относятся град, сильный ветер, сильный ливень и другие подобные атмосферные бедствия, наносят значительный ущерб АПК России в последние годы, - отметил президент НСА. - За уничтоженные только этими явлениями сельхозкультуры за последние 1,5 года агростраховщики возместили аграриям России по договорам страхования с господдержкой 1,3 млрд рублей, в том числе 897 млн рублей выплачено в первом полугодии текущего года. Практически все выплаты совершены по мультирисковой программе".

По его словам, 2025 год стал для Воронежской области "вторым годом подряд с объявленными дважды в сезон ЧС". "В прошлом году режим ЧС в области также вводился повторно - первый раз в связи с майскими заморозками, второй - с осенней засухой. За 2024 год и первое полугодие 2025 года страховые компании - члены НСА перечислили аграриям региона по всем программам страхования урожая 168 млн рублей страховых выплат", - отметил глава НСА.

Минсельхоз АПК Александр Гусев Воронежская область НСА Корней Биждов
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