В Иркутской области ввели режим ЧС из-за засухи, погубившей урожай

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ввел на территории региона режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за масштабной засухи, приведшей к гибели посевов. Его указ уже опубликован.

ЧС введена в четырех муниципальных образованиях области: Балаганском, Нукутском, Усть-Удинском округах и Эхирит-Булагатском районе.

Причиной введения режима ЧС стала сложная агрометеорологическая обстановка. Как отмечается в указе, опасное метеорологическое явление - атмосферная засуха - вызвала большие потери продуктивной влаги в пахотном слое почвы. Критическая ситуация сохранялась три декады подряд (менее 10 мм осадков), что привело к почвенной засухе и гибели сельхозкультур на площади более 100 га.

Режим ЧС введен с 20 августа. Границы зоны чрезвычайной ситуации определены в пределах земель сельскохозяйственного назначения в пострадавших районах.

Руководителем ликвидации последствий ЧС назначен министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Главам местных администраций поручено проинформировать население о введении режима ЧС, провести обследование погибших посевов для оценки точного ущерба и в 10-дневный срок предоставить эти данные в областной Минсельхоз. Также в пятидневный срок муниципалитеты должны разработать планы по ликвидации последствий стихии.

Минсельхозу области, в свою очередь, поручено собрать и обобщить всю информацию об ущербе и разработать общерегиональный план мероприятий по его снижению.

По данным регионального Министерства сельского хозяйства, всего в 2025 году аграриям предстоит убрать 323 тысячи га зерновых и зернобобовых, 113,1 тысячи га технических культур (лен, рапс, соя), 62,4 тысячи га кормовых трав, 5 тысяч га картофеля и овощей.