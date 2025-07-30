Путин в четверг проведет переговоры с президентом Лаоса

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 31 июля проведёт переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в Россию с официальным визитом, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня", - говорится в сообщении.

По итогам будет принят ряд двусторонних документов.