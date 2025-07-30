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"Росатом" заявил о необходимости господдержки в части стоимости заемных средств

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Госкорпорации "Росатом" необходима поддержка в части стоимости привлекаемых денежных средств на развитие ее проектов, сообщили на комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" представители "Росатома".

В частности, первый замгендиректора госкорпорации Андрей Петров попросил комиссию обратиться в правительство с рекомендацией господдержки программы развития атомной энергетики в РФ.

По его словам, сейчас компания сооружает новые блоки за счет получаемых средств в рамках программы ДПМ (договоров о предоставлении мощности - ИФ). Однако с 2027 года ей потребуется уже заимствование средств.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев уточнил, что компании нужна поддержка в виде субсидирования ставки или "предоставления особых ресурсов, особой стоимости", решение примут финансовые институты.

Как уточнил первый замгендиректора "Росатома" Александр Локшин, компания обращалась за бюджетным финансированием по проектам энергоблоков малой мощности "Шельф-М" и "Елена-АМ", но "одобрения пока, к сожалению, не получили".

В прошлом году сообщалось, что компании нужна была поддержка для развития проектов плавучих энергоблоков. Как сообщал в 2024 году заместитель генерального директора по судостроению, плавучей энергетике и морской технике АО "Атомэнергомаш" Владимир Аптекарев, нужно сделать отдельную программу для поддержки именно продукта плавучих энергоблоков.

Согласно представленной тогда презентации, "для обеспечения привлекательности тарифа, в связи с высокой действующей ключевой ставкой, а также с ограничениями возможностей привлечения средств на международных рынках, требуется субсидирование процентной ставки по кредитам". Кроме того, в ней отмечалось, что госкорпорации необходимы "лимиты гарантий государственного экспортного агентства для работы на уже освоенных и новых иностранных рынках с большим уровнем риска".

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