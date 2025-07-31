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На атакованном БПЛА пензенском предприятии никто не пострадал

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об отсутствии пострадавших после утренней атаки беспилотников на местное предприятие.

"Сегодня рано утром была совершена атака беспилотников на одно из предприятий в Заводском районе города Пензы. Девять беспилотных летательных аппаратов взорвалось на территории предприятия", - сказал он в видеообращении.

По его данным, был поврежден фасад одного из цехов. Также загорелся склад, площадь пожара 100 кв метров.

"Жертв и пострадавших нет", - отметил Мельниченко.

К 10:40 по Москве открытое горение было ликвидировано.

"Все службы экстренного реагирования сработали слаженно. В связи с произошедшим впервые в Пензе был объявлен режим воздушной опасности. Оперативно приняты меры для защиты населения. Транспортное сообщение, которое было временно приостановлено, сейчас восстановлено по действующему маршруту", - сказал губернатор.

Ранее Мельниченко сообщал, что в результате атаки БПЛА в Пензенской области загорелось промышленное предприятие.

Олег Мельниченко Пенза Пензенская область
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