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Мишустин поручил Минсельхозу создать дополнительные возможности для расширения экспорта

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минсельхозу сформировать дополнительные возможности для расширения экспорта продукции АПК.

"Просил бы вас, Оксана Николаевна (Лут, глава Минсельхоза - ИФ) сформировать дополнительные возможности для выхода наших отечественных сельхозпроизводителей на иностранные рынки. Знаю, есть целый ряд вопросов. Членам правительства также хочу сказать, что нужно помогать в этом смысле нашим экспортерам", - заявил премьер-министр на заседании правительства.

По его словам, это нужно для повышения конкурентоспособности российской экономики и для выполнения утвержденной президентом задачи по увеличению экспорта продукции российского АПК.

Отметив, что собственное производство зерна полностью закрывает внутренние потребности, Мишустин напомнил, что Россия в настоящее время занимает лидирующие позиции на рынке пшеницы, ячменя. "Потенциал еще больше. Важно его раскрыть в полной мере, - подчеркнул он. - Продолжим поддерживать аграриев, расширять портовые мощности, создавать необходимую инфраструктуру как для хранения, таки для транспортировки продукции".

По данным ФТС, Россия в январе-мае 2025 года экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $15,3 млрд, что на 13,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года ($17,7 млрд). Импорт этой продукции увеличился на 13,9%, до $16,9 млрд с $14,8 млрд за январь-май 2024 года.

В 2024 году, по данным ФТС, Россия экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $42,6 млрд, что на 1,1% меньше, чем в 2023 году ($43,1 млрд). В то же время импорт продукции АПК увеличился на 7%, до $37,7 млрд с $35,2 млрд годом ранее.

Согласно поставленной президентом задаче по увеличению экспорта продукции АПК к 2030 году в полтора раза по сравнению с 2021 годом, в 2030 году поставки за рубеж должны быть на уровне $55,2 млрд.

Минсельхоз ФТС Михаил Мишустин АПК Оксана Лут
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