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Трое мужчин и ребенок ранены при атаках дронов под Белгородом

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Село Никольское Белгородского района Белгородской области атаковано дронами ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в четверг.

"В результате атак двух дронов пострадали шестилетний ребенок и мужчина. Врачи детской областной клинической больницы оказали мальчику с баротравмой всю необходимую помощь, лечение продолжит амбулаторно. Мужчину с ушибом ноги и баротравмой бригада "скорой" доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его данным, в трех многоквартирных домах повреждены фасады и остекление квартир. Кроме того, осколками посечены два легковых автомобиля.

Также при атаке парковки коммерческого объекта в Никольском ранены двое мужчин, проинформировал глава региона.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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