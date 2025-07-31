Пять сотрудников МЧС РФ пострадали в результате атаки беспилотника в ЛНР

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пятеро сотрудников МЧС России пострадали в результате атаки беспилотника по пожарному автомобилю в городе Попасная Луганской Народной Республики, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"Сегодня днем пожарные выехали на вызов в город Попасная. В пути их атаковал беспилотник. Сотрудники получили акубаротравмы", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что пятеро пострадавших в результате удара спасателей госпитализированы, угрозы их жизни нет.

"Повреждена пожарная автоцистерна", - добавили в пресс-службе.