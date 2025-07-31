Три человека погибли в Запорожской области в результате удара по автомобилю

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Три мирных жителя Запорожской области погибли в результате удара ВСУ по автомобилю, сообщил в четверг губернатор региона Евгений Балицкий.

"В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе погибли три человека: женщина 1984 года рождения, ее 14-летний сын и женщина 1971 года рождения", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Кроме того, пострадал один человек - водитель автомобиля, мужчина 1978 года рождения. Он получил тяжелые травмы.

Губернатор добавил, что пострадавшему и семье погибших окажут всестороннюю помощь.