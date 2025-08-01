Четырехэтажный склад горит в Новосибирске

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Советском районе Новосибирска сотрудники МЧС России работают на месте пожара в четырехэтажном складском здании, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В течение 5 минут первые пожарные расчеты прибыли на место вызова. По предварительным данным, горит 4-этажный кирпичный склад на улице Арбузова. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила, по предварительным данным, 50 кв. м.