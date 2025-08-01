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Лавров отметил открытость американских дипломатов к честному разговору об Украине

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров видит надежду на прогресс в украинском урегулировании в открытости американской дипломатии к дальнейшему взаимоуважительному разговору на эту тему. Он сказал это, отвечая на вопрос СМИ. Ответ опубликован на сайте министерства.

"Обнадеживает и открытость наших коллег в Вашингтоне к тому, чтобы продолжать честный взаимоуважительный разговор с учетом и такого фактора, как целесообразность вписать формулу устойчивого урегулирования ситуации на Украине в контекст надежного обеспечения общеевропейской безопасности на основе баланса законных интересов всех вовлеченных государств", - сказал министр.

Он добавил, что готовность России к такому разговору президент Владимир Путин подчеркнул в ходе общения с представителями СМИ на Валааме 1 августа.

Лавров подтвердил регулярность контактов с представителями США по украинской тематике.

"Мы действительно регулярно общаемся с американскими коллегами на различных уровнях, включая и телефонные разговоры президентов, контакты между мной и (госсекретарем США) М.Рубио, по линии спецпредставителя президента США С.Уиткоффа. Возобновление нынешней администрацией США прямого диалога в полной мере отвечает нормальной дипломатической практике, отказ от которой при Дж.Байдене противоречил здравому смыслу, - говорится в ответе Лаврова. - Проходящее с начала года предметное обсуждение украинской тематики между Москвой и Вашингтоном весьма полезно и дает результаты".

По словам Лаврова, "именно благодаря настойчивости президента Д.Трампа киевский режим согласился на наше предложение возобновить стамбульские переговоры".

Глава МИД подчеркнул, что в настоящее время российская сторона ожидает от украинской ответа на предложение, сделанное в ходе прямых переговоров в Стамбуле.

"Помимо важных гуманитарных договоренностей мы предложили создать рабочие группы по политическим и военным вопросам, что стало бы существенным шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей, как это особо подчеркнул президент России 1 августа в ходе встречи с (президентом Белоруссии) А.Г.Лукашенко на Валааме. Ждем конкретной реакции из Киева", - говорится в ответе Лаврова.

В нем отмечается, что "пока же вместо нее - взаимоисключающие заявления Зеленского: то опять немедленное перемирие без предварительных условий (с прямым призывом к Западу использовать перемирие для новой накачки Украины оружием), то замена стамбульского формата переговоров личной встречей с В.В.Путиным, то требование к Западу добиться "смены российского руководства".

"Все это - с интервалом в один-два дня. Поэтому всем, кто заботится о прогрессе в урегулировании, было бы неплохо обратить внимание на это очевидное расслоение сознания", - подчеркнул Лавров.

Владимир Путин МИД США Стамбул Украина Сергей Лавров
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