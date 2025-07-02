Легойда назвал лишение митрополита Онуфрия гражданства актом давления на всю УПЦ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Лишения митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия украинского гражданства является политическим давлением на многомиллионную паству Украинской православной церкви (УПЦ), заявил спикер Московского патриархата Владимир Легойда.

"Точная правовая оценка этого шага еще впереди, но уже сейчас можно уверенно констатировать, что лишение гражданства митрополита Онуфрия - не просто юридическая мера, направленная против гражданина Украины. Это жесткий политический акт с целью оказать давление не на одного человека, но на всю многомиллионную паству Украинской Церкви", - написал Легойда в среду вечером в своем телеграм-канале.

По мнению представителя Русской православной церкви (РПЦ), лишение митрополита Онуфрия гражданства - это продолжение гонений на Церковь и верующих людей, составляющих большинство граждан Украины.