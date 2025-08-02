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За четыре часа уничтожены 18 дронов ВСУ

Пять из них - над акваторией Азовского моря

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Вечером 1 августа российскими военными уничтожены 18 украинских дронов, сообщило Минобороны РФ.

"1 августа с 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 7 - над территорией Краснодарского края, 4 - над территорией Воронежской области, 2 - над территорией Белгородской области. 5 БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении министерства.

Минобороны РФ Азовское море Воронежская область Белгородская область
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