Один человек погиб в результате массированной атаки БПЛА на Ростовскую область

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов в семи районах региона, есть погибший.

"Военные отразили ночью массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным Слюсаря, в одном из посёлков Красносулинского района при пожаре в производственном здании погиб сотрудник, огонь потушен.