В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае из-за прогнозируемых ливней с грозой, градом и усилением ветра, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Днем и до конца суток 2 августа, а также в течение суток 3 и 4 августа местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.