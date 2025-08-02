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Трое жителей запорожской Васильевки пострадали от обстрела ВСУ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Трое жителей Васильевки (Запорожская область) пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил в субботу губернатор региона Евгений Балицкий.

"От атак противника пострадала Васильевка, в результате массированного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ осколочные ранения получили мужчины 1986 и 1956 года рождения и женщина 1952 года рождения", - написал он в своем телеграм-канале.

Балицкий добавил, что состояние раненых стабильное, им оказывается помощь.

Васильевка расположена примерно в 50 километрах к востоку от Энергодара - города-спутника Запорожской АЭС. В субботу глава администрации Энергодара Максим Пухов сообщил, что в результате атаки БПЛА по гражданскому автомобилю погибла женщина, ранения получил мужчина.

Васильевка Запорожская область Евгений Балицкий
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