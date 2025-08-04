Один человек погиб, 16 пострадали в ДТП с автобусом и поездом в Ленобласти

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб и 16 получили травмы при столкновении автобуса с грузовым составом на переезде в Лодейнопольском районе Ленинградской области, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"По информации комитета по здравоохранению Ленобласти, в результате столкновения один человек погиб, 16 пассажиров пострадали. Семь человек находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Пострадавших везут в Лодейнопольскую, Волховскую и Ленинградскую областную больницы. Задействованы вертолеты санавиации, добавляет пресс-служба.

Ранее Октябрьская железная дорога (ОЖД) сообщала об одном погибшем и 11 пострадавших.

Как уточнили "Интерфаксу" в региональном главке МВД, автобус пересекал нерегулируемый железнодорожный переезд. Поезд врезался в "хвост" автобуса.

Авария случилась около 6 утра на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец. По предварительной информации, водитель рейсового автобуса с туристами, ехавший в монастырь Александра Свирского, столкнулся с грузовым железнодорожным составом.

По данным ОЖД, машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Организованы проверки.