Предположительным виновником ДТП с поездом в Ленобласти назван водитель автобуса

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - По предварительной версии Следственного комитета, в Ленинградской области автобус столкнулся с поездом, поскольку водитель выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора непосредственно перед движущимся грузовым поездом, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности железнодорожного транспорта (часть 2 статьи 263 УК).

Ранее полиция возбудила по факту ДТП дело по статье 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Столкновение произошло утром 4 августа. Рейсовый автобус с туристами, который направлялся в монастырь Александра Свирского, столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец, рядом со станцией Инема. По данным Октябрьской железной дороги (ОЖД), машинист поезда применил экстренное торможение, поезд врезался в заднюю часть автобуса.

Как уточнили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, всего в салоне находились, предварительно, 37 пассажиров. По данным комитета по здравоохранению Ленобласти, один пассажир погиб, 16 пострадали. Семь из них находятся в тяжелом состоянии. Водитель автобуса в аварии не пострадал. В СК подтвердили информацию об одном погибшем.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков написал в Telegram, что пострадавших "около 20".