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ФСБ сообщила об уничтожении группы боевиков в Кабардино-Балкарии

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Трое последователей запрещённой в РФ террористической организации уничтожены в ходе перестрелки в Кабардино-Балкарии, где они готовили нападение на сотрудников правоохранительных органов, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В результате проведенных мероприятий в селе Исламей Баксанского района КБР в конспиративном адресе пребывания установлены трое граждан России, являющихся участниками запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации, планировавших совершение вооруженного нападения на сотрудников республиканских правоохранительных структур", - сказали в ЦОС.

В ФСБ заявили, что при задержании они "оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем".

Потерь среди личного состава правоохранительных органов не допущено.

"На месте боестолкновения обнаружены два автомата Калашникова, пистолет ПМ и большое количество боеприпасов к ним, два самодельных взрывных устройства, изготовленных из гранат, а также средства связи, содержащие переписку с находящимися за рубежом координаторами террористической деятельности с обсуждением планируемых преступлений", - сообщили в ФСБ.

В свою очередь в Следственном комитете РФ заявили, что возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору), п. "а" ч. 3 ст. 222.1, ч. 2 ст. 223.1 (незаконные изготовление и оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

В СК рассказали, что спецоперация по нейтрализации боевиков проводилась в ночь на 1 августа.

"Следователями и криминалистами СК в ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, самодельные взрывные устройства и боеприпасы, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказали в ведомстве.

КБР ФСБ СКР
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