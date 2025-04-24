Правительство направит на поддержку жителей Курской области еще 1,3 млрд рублей

Это средства на компенсацию затрат на аренду жилья тем, кто вынужденно переехал

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительство направит более 1,3 млрд рублей Курской области, деньги пойдут на компенсацию аренды жилья жителям региона, которые были вынуждены покинуть свои дома, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство продолжает оказывать такую помощь (жителям приграничных регионов - ИФ). Речь идет не только о бизнесе, которому в таких условиях непросто сохранять коллективы, но и о тех, кто был вынужден покинуть свои дома и сейчас арендует жилье. Такие траты - серьезная нагрузка на семейный бюджет", - отметил Мишустин.

"Для компенсации этих расходов направим дополнительно более 1,3 млрд рублей жителям Курской области, - сказал он. - Прошу Минфин и Минстрой как можно быстрее довести средства до региона, чтобы соответствующую выплату получили все, кому она предназначена. Люди на эту помощь очень рассчитывают и она должна быть оказана без задержек".