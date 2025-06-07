Кабмин дополнительно выделил 33 млн руб. для помощи пострадавшим жителям Курской области

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит более 33 млн рублей на единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на человека жителям Курской области, вынужденным покинуть свое место проживания.

Распоряжение от 5 июня подписано. Документ опубликован в субботу на сайте кабинета министров.

"На обеспечение выплаты единовременной материальной помощи тем, кто был вынужден покинуть постоянное место проживания, будет дополнительно направлено более 33 млн рублей", - говорится в распоряжении.

В документе отмечается, что средства на эти цели поступят из резервного фонда правительства. Их получат более 3 тысяч человек.

Правительством на такие выплаты ранее было направлено более 1,5 млрд рублей.

В приграничных регионах по поручению президента предусмотрен целый ряд мер поддержки, включая предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям на частичную компенсацию расходов по оплате работникам времени вынужденного простоя, годовую отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан и организаций, гранты на восстановление или перемещение производства, поставки автомобилей для передвижной торговли, льготы по лизингу оборудования, а также действуют свободные экономические зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности.